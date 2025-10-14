POL-FR: Lauchringen: Unfallflucht auf Parkplatz eines Fitnessstudios
Freiburg (ots)
Am Montag, 13.10.2025, zwischen 8:00 Uhr und 9:30 Uhr soll auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in Lauchringen ein Mercedes angefahren worden sein. Dabei entstand ein Sachschaden von ungefähr 2500 EUR. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07751 89630 erreichbar.
