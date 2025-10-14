PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Vorfahrtsmissachtung hat Blutentnahme und mehrere Strafanzeigen zur Folge

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.10.2025, gegen 1:20 Uhr missachtete ein 38-jähriger BMW-Fahrer die Vorfahrt eines auf der B34 fahrenden Streifenwagens. Der 38-jährige fuhr von der Straße "Im Großfeld" auf die B34 ein, ohne den auf der B34 fahrenden Streifenwagen zu beachten. Dieser musste abbremsen und konnte den BMW nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stoppen. Beim 38-Jährigen wurde im Rahmen der Kontrolle eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Im Weiteren wurde festgestellt, dass die Zulassungsstempel am Kennzeichen gefälscht waren und dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus wurde er auf freien Fuß entlassen. Es folgen Strafanzeigen unter anderem wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt, einer Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
