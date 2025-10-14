Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Gebäudebrand - möglicher Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 12.10.2025, um 9:00 Uhr wurde der Feuerwehr ein Gebäudebrand in Todtmoos im Haldenweg gemeldet. Der Feuerwehr gelang es schnell, den Wohnungsbrand unter Kontrolle zu bringen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nur eine Wohnung in Mitleidenschaft gezogen. Die übrigen Wohnungen blieben weiterhin bewohnbar. Der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Ein Tatverdächtiger, der kurzzeitig flüchtig war, konnte im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Das Kriminalkommissariat Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen übernommen.

