Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mehrere Trunkenheitsfahrten am Sonntag

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 12.10.2025, gegen 01.45 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 39-jährigen Pkw-Fahrer in der Hermann-Währer-Straße. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,6 Promille. In einem Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein des 39-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Am Sonntag, kurz nach 03.00 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 39-jährigen Fahrradfahrer, da dieser von der Freiburger Straße kommend in deutlichen Schlangenlinien in die Gewerbestraße einbog. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,9 Promille. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme.

Ebenfalls am Sonntag, gegen 05.05 Uhr, wurde in der Colmarer Straße ein 67-jähriger Pkw-Fahrer von der Polizei kontrolliert. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von fast 2,2 Promille. Auch hier erfolgte eine Blutentnahme. Der Führerschein des 67-Jährigen wurde sichergestellt.

