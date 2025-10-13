Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Neuenburg: Auffahrunfall auf der Autobahn A 5 führt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 10.10.2025, gegen 15.15 Uhr, führte ein Auffahrunfall auf der Autobahn A 5, in Höhe des Autobahndreieckes Neuenburg, bis gegen 20.20 Uhr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Autobahn A 5 in Richtung Freiburg und musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 65-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies und bremste ebenfalls stark ab. Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte die vor ihm bremsenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Pkw des 65-Jährige auf. Der Pkw des 65-Jährigen wurde auf den Pkw des 54-Jährigen geschoben. Der 65-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in die Uniklinik nach Freiburg gebracht. Der 56-Jährige und der 54-Jährige verletzten sich leicht. Der 56-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst, der Feuerwehr und der Polizei waren auch die Autobahnmeisterei sowie zur Fahrbahnreinigung eine Spezialfirma im Einsatz. Der Streckenabschnitt war bis gegen 20.20 Uhr gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

