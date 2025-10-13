PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg, des PP Freiburg und des LKA BW: Polizeilicher Schusswaffengebrauch am 11. Oktober in Bollschweil, Haftbefehl gegen 58-Jährigen in Vollzug

Freiburg (ots)

Folgemeldung zur Pressemeldung vom 11. Oktober (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/6135701)

Die Staatsanwaltschaft Freiburg und die Kriminalpolizei Freiburg führen die Ermittlungen gegen einen 58-jährigen Mann, der im Verdacht steht, am 11.Oktober 2025 seine 8-jährige Tochter getötet zu haben, weiterhin mit Hochdruck fort.

Auch werden die Ermittlungen des Landeskriminalamts Baden-Württemberg zum polizeilichen Schusswaffengebrauch, bei welchem lediglich der Tatverdächtige verletzt wurde, mit gleicher Intensität geführt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg wurde am 12. Oktober 2025 durch das zuständige Amtsgericht Freiburg ein Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts eines vorsätzlichen Tötungsdelikts gegen den Tatverdächtigen erlassen und in Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen und Auswertungen der Beweis- und Spurenlage dauern an. Ein Obduktionsergebnis steht derzeit noch aus.

Das tragische Ereignis hat ein außergewöhnliches mediales Interesse hervorgerufen. Medienvertreter, Fotografen und Kamerateams werden aus Gründen der Pietät gebeten, einen sensiblen und respektvollen Umgang mit Angehörigen, Zeugen sowie der betroffenen Nachbarschaft zu wahren - insbesondere, da in diesem Fall weitere Kinder und das häusliche Umfeld betroffen sind.

Über die bisherigen Inhalte der Pressemeldungen hinaus können aus ermittlungstaktischen Gründen sowie aus Gründen des Opferschutzes derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Sobald das Obduktionsergebnis vorliegt, wird in einer weiteren schriftlichen Folgemeldung nachberichtet.

Medienrückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Freiburg
Pressestelle
Erste Staatsanwältin Sabrina Haberstroh
Erste Staatsanwältin Dr. Carola Seith
E-Mail: pressestelle@stafreiburg.justiz.bwl.de
Telefon: 0761 51588-700

Landeskriminalamt Baden-Württemberg
Pressestelle
Jürgen Glodek
E-Mail: pressestelle-lka@polizei.bwl.de
Telefon: 0711 5401-2044

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Michael Schorr
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
Telefon: 0721 882-1013

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 16:07

    POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg /// Maulburg: Leichnam eines Neugeborenen aufgefunden

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 10.10.2025, gegen 14.30 Uhr, wurde der Polizei der Fund eines Leichnams eines männlichen Neugeborenen in einem Müllsack in der Nähe des Waldspielplatzes in Maulburg gemeldet. Beim Kriminalkommissariat Lörrach wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Das Kriminalkommissariat sucht ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 14:44

    POL-FR: Titisee-Neustadt: Vermisste Frau wiedergefunden

    Freiburg (ots) - Am Samstag, den 11.10.2025, gegen 19:30 Uhr wurde eine 80-jährige Frau in Titisee-Neustadt als vermisst gemeldet. Diese sollte sich fußläufig in unbekannte Richtung entfernt haben, eine hilflose Lage konnte nicht ausgeschlossen werden. Die Absuche der Polizei, unteranderem mittels Polizeihubschrauber und Polizeihund, verlief zunächst ohne Erfolg. Am nächsten Morgen gegen 07:45 Uhr wurde die Frau ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 14:40

    POL-FR: Schluchsee: Verkehrsunfallflucht

    Freiburg (ots) - Am Samstag, den 11.10.2025, zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr beschädigte eine unbekannte Person mit seinem Fahrzeug eine Steintreppe im Dresselbacher Weg in Schluchsee. Der Pkw-Lenker entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. An der Treppe ist ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstanden. Gegen den derzeit noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren