POL-SZ: Gezielte Verkehrskontrollen innerhalb des Zuständigkeitsbereiches Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel anlässlich des "Carfreitages"

Salzgitter (ots)

Innerhalb der Szene zu technisch veränderten Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum wird der Karfreitag oft als sogenannter "Carfreitag" und somit als Saisonauftakt genutzt. Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurden im Bereich der gesamten PI SZ/PE/WF mit einem deutlich erhöhten Kräfteaufwand und teils speziell geschulten Beamten gezielte Verkehrskontrollen in diesem Themenbereich durchgeführt. Ein weiterer Kontrollschwerpunkt wurde auf den Bereich der sogenannten "Autoposer" gelegt, denen es bewusst darum geht durch ihr Verhalten und ihre Fahrweise im Straßenverkehr aufzufallen. Im Rahmen der Kontrollen, bei welchen mehr als 100 Kraftfahrzeuge angehalten und überprüft wurden, konnte eine Vielzahl an Verstößen festgestellt und geahndet werden. So wurden zum Beispiel 18 Fahrzeugführen aufgrund von Bauartveränderungen und technischen Mängeln die Weiterfahr untersagt, bei 10 Fahrzeugen war dadurch die Betriebserlaubnis erloschen. Einem Fahrzeugführer wurde, nachdem er über eine größere Strecke innerorts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren war und anschließend versuchte sich der Verkehrskontrolle zu entziehen der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Darüber hinaus konnten 2 Fahrzeugführer ohne erforderliche Fahrerlaubnisse, 4 Straftaten wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt, 1 Fahrzeugführer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und 38 sonstige Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt werden.

