POL-FR: Binzen: Einbruch in Autohaus
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Samstag, 11.10.2025, 14.00 Uhr bis Montag, 13.10.2025, 07.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft auf noch nicht bekannter Art und Weise in die Räumlichkeiten eines Autohauses in der Konrad-Zuse-Straße. Die Täterschaft öffnete mehrere Tresore. Über das Diebesgut liegen hier noch keine genaueren Erkenntnisse vor.
