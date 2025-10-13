PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Einbruch in Autohaus

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 11.10.2025, 14.00 Uhr bis Montag, 13.10.2025, 07.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft auf noch nicht bekannter Art und Weise in die Räumlichkeiten eines Autohauses in der Konrad-Zuse-Straße. Die Täterschaft öffnete mehrere Tresore. Über das Diebesgut liegen hier noch keine genaueren Erkenntnisse vor.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren