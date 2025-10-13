POL-FR: Binzen: Einbruch in Autohaus

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 09.10.2025, 18.00 Uhr bis Freitag, 10.10.2025, 07.30 Uhr, verschaffte sie eine unbekannte Täterschaft über eine Tür gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten eines Autohauses im Rennemattenweg. Ein Tresor wurde von der unbekannten Täterschaft entwendet, zwei weitere Tresor wurde aufgebrochen. Der Diebstahlschaden sowie der Sachschaden können noch nicht beziffert ...

mehr