POL-FR: Münstertal/Münsterhalden: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, den 13.10.2025, gegen 11:45 Uhr kam es im Ortsteil Münsterhalden auf der L130 auf Höhe der Hausnummer 1a zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte ein 50-jährige Fahrer zu weit auf die Gegenfahrbahn, sodass er mit dem Fahrzeug der entgegenkommenden 65-jährigen Fahrerin kollidierte.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich im linken Frontbereich beschädigt. Die 65-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden dürfte sich auf circa 30.000 Euro belaufen.

