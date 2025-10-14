PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Münstertal/Münsterhalden: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, den 13.10.2025, gegen 11:45 Uhr kam es im Ortsteil Münsterhalden auf der L130 auf Höhe der Hausnummer 1a zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte ein 50-jährige Fahrer zu weit auf die Gegenfahrbahn, sodass er mit dem Fahrzeug der entgegenkommenden 65-jährigen Fahrerin kollidierte.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich im linken Frontbereich beschädigt. Die 65-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden dürfte sich auf circa 30.000 Euro belaufen.

RM/ek/oec

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Müllheim
Führungsgruppe
Telefon: 07631 / 1788 - 0

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

