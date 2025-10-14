POL-FR: Münstertal/Münsterhalden: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person
Freiburg (ots)
Am Montagmittag, den 13.10.2025, gegen 11:45 Uhr kam es im Ortsteil Münsterhalden auf der L130 auf Höhe der Hausnummer 1a zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte ein 50-jährige Fahrer zu weit auf die Gegenfahrbahn, sodass er mit dem Fahrzeug der entgegenkommenden 65-jährigen Fahrerin kollidierte.
Beide Fahrzeuge wurden erheblich im linken Frontbereich beschädigt. Die 65-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.
Der Sachschaden dürfte sich auf circa 30.000 Euro belaufen.
RM/ek/oec
Medienrückfragen bitte an:
Polizeirevier Müllheim
Führungsgruppe
Telefon: 07631 / 1788 - 0
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell