Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Unfallflucht auf Spielcasino-Parkplatz

Freiburg (ots)

Am Samstag, 11.10.2025, im Zeitraum von 14:30 Uhr bis Mitternacht soll auf dem Parkplatz eines Spielcasinos in der Industriestraße in Lottstetten ein Hyundai angefahren und beschädigt worden sein. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

