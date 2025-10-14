PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Vorfahrtsverletzung mit Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Montag, 13.10.2025, gegen 16:45 Uhr bog ein 58-jähriger Toyota-Fahrer von der Hauensteinstraße in die Gießenstraße in Bad Säckingen ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines auf der Gießenstraße fahrenden Peugeots. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt mindestens 8.000 Euro entstand. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

