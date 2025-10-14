PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Vorfahrtsverletzung ohne Verletzte

Freiburg (ots)

Am Montag, 13.10.2025, gegen 6:45 Uhr ereignete sich an der Kreuzung der K6513 von Unterwangen kommend zur B315 ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 49-jähriger Ford-Fahrer die B315 vom Bonndorf kommend. An der K6513 soll ein 31-jähriger Renault-Fahrer die Vorfahrt des Ford-Fahrers missachtet haben, wodurch es zur Kollision kam. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 13.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

