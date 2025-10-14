POL-FR: Lörrach: Mann mit E-Scooter am Mittag mit über zwei Promille unterwegs

Freiburg (ots) - Am Montag, 13.10.2025, gegen 6:45 Uhr ereignete sich an der Kreuzung der K6513 von Unterwangen kommend zur B315 ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 49-jähriger Ford-Fahrer die B315 vom Bonndorf kommend. An der K6513 soll ein 31-jähriger Renault-Fahrer die Vorfahrt des Ford-Fahrers missachtet haben, wodurch es zur Kollision kam. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und waren ...

