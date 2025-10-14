PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mann mit E-Scooter am Mittag mit über zwei Promille unterwegs

Freiburg (ots)

Am Montag, 13.10.2025, gegen 12.00 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 54-jähriger Fahrer eines E-Scooters am Senser Platz. Im Zuge der Kontrolle konnte Atemalkoholgeruch bei dem 54-Jährigen wahrgenommen werden. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 2,1 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und das Verbot einer Weiterfahrt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

