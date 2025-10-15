POL-FR: Endingen am Kaiserstuhl: Unfallflucht - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 07.10.2025, kam es im Zeitraum zwischen 18:20 Uhr und 21:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Andlaustraße in Endingen, unmittelbar beim Evangelischen Gemeindehaus.
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Pkw der Marke Opel und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.
Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Umfallverursacher geben können.
Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07641 582-0 entgegen.
