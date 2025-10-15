PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen am Kaiserstuhl: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.10.2025, kam es im Zeitraum zwischen 18:20 Uhr und 21:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Andlaustraße in Endingen, unmittelbar beim Evangelischen Gemeindehaus.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Pkw der Marke Opel und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Umfallverursacher geben können.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07641 582-0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

