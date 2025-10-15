Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen am Kaiserstuhl: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht vom 09.10.2025 auf den 10.10.2025 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Maria-Theresia-Straße in Endingen.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte im Zeitraum zwischen 22:00 Uhr und 07:30 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten Klein-Lkw der Marke Daimler-Benz und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden.

Der Polizeiposten Endingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem Unfallverursacher geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Endingen unter der Telefonnummer 07642 9287-0 entgegen. Auch das Polizeirevier Emmendingen ist unter der Nummer 07641 582-0 rund um die Uhr erreichbar.

