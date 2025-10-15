Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Lkw fährt Fußgänger an Zebrastreifen an

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.10.2025, gegen 10:30 Uhr beabsichtigte ein 74-jähriger Fußgänger den Zebrastreifen in der Waldshuter Straße zu überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 38-jähriger LKW-Fahrer, der am Zebrastreifen gehalten hatte, den noch auf dem Zebrastreifen gehenden Fußgänger übersehen haben. Dieser wurde angefahren und kam neben dem LKW zu Fall, wodurch er leicht verletzt wurde. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein Sachschaden entstand nicht.

