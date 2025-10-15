PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfall mit einer schwer verletzten Person - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 15.10.2025, gegen 1:30 Uhr verunfallte ein 27-jähriger Hyundai-Fahrer auf der K6587 von Bad Säckingen in Richtung Rickenbach. Nach bisherigen Erkenntnissen kam dieser aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Durch den Unfall wurde der 19-jährige Mitfahrer schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Hyundai entstand ein Totalschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Fahrer eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Des Weiteren lag eine Ausschreibung zur Festnahme vor, weshalb er nach der Blutentnahme im Krankenhaus direkt in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

