Feuerwehr Kaarst

FW-NE: Gewitter mit Starkregen sorgt für mehrere Einsätze

Kaarst (ots)

Am Donnerstag Abend sorgte ein Gewitter mit Starkregen und Hagel innerhalb kurzer Zeit für 15 unwetterbedingte Einsätze. Gegen 20:30 Uhr erfolgte die erste Alarmierung nach Büttgen auf die Umgehungsstrasse, hier versperrte ein Baum die Fahrbahn. Die Einsätze summierten sich in den weiteren Minuten. Erfreulicherweise handelte es sich hauptsächlich um "kleinere" Einsätze. Abgebrochene Äste, umgestürzte Bäume und Waasereinsätze waren zu verzeichnen. Bis 23:00 Uhr wwaren unsere Einsatzkräfte im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Kaarst
Pressesprecher
Stefan Breitfeld
E-Mail: stefan.breitfeld@kaarst.de
http://www.feuerwehr-kaarst.de/

Original-Content von: Feuerwehr Kaarst, übermittelt durch news aktuell

