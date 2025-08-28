FW-NE: Gewitter mit Starkregen sorgt für mehrere Einsätze

Kaarst (ots) - Um 14:37 Uhr wurde heute die Feuerwehr Kaarst zu einer Hilfeleistung auf das Gelände einer Grundschule an der Alte Heerstraße alarmiert. Beim Verladen von Grünabschnitten war eine Person in den 40 cbm Absetzcontainer gestürzt. Hierbei zog sich die Person eine Verletzung am Bein zu. Nach Notärztlicher Versorgung konnte die Person mittels Schleifkorbtrage und Drehleiter gerettet werden. Im Anschluß ...

mehr