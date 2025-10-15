POL-FR: Feldberg: Bagger rutscht Böschung herunter
Freiburg (ots)
Am Montag, den 13.10.2025, gegen 18:00 Uhr rutschte auf der Baustelle auf der B317 zwischen Bärental und Feldberg ein Bagger eine Böschung herunter. Die Ursache dafür ist derzeit noch unbekannt. Für die Bergung des Baggers mittels Kranwagen musste die B317 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Bergung dauerte ca. eine Stunde, sodass gegen ca. 19:30 Uhr die Vollsperrung aufgehoben werden konnte.
