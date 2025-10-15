Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 14.10.2025, gegen 9:00 Uhr kam ein Pkw auf der K4992 zwischen Göschweiler und Reiselfingen alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch nicht bekannt. Das Fahrzeug kam anschließend auf dem anliegenden Feld zum Stehen. Durch das Unfallgeschehen wurde der Pkw-Lenker in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musst durch die Feuerwehr befreit werden. Für ärztliche Untersuchungen wurde der 55-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht.

