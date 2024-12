Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstähle an und aus Autos

Kaiserslautern (ots)

Auf die Kennzeichen eines Autos hatten es Diebe am Wochenende am Opelkreisel abgesehen. Zwischen Samstagabend, 19.30 Uhr, und Sonntagnachmittag, 14.15 Uhr, machten sich die Unbekannten an einem Seat Leon zu schaffen, der am Straßenrand abgestellt war, und schraubten das Schilderpaar mit dem amtlichen Kennzeichen KL - N 9215 ab.

Bereits am Freitag hatte ein Anwohner der Ludwig-Waldschmidt-Straße gemeldet, dass an seinem Audi A6 beide Kennzeichenschilder verschwunden sind. Wann genau die Diebe hier zuschlugen, ist unklar. Der Pkw wurde am Mittwoch (4. Dezember) gegen 15 Uhr geparkt und erst am Freitag gegen 12 Uhr fiel das Fehlen der Schilder mit dem Kennzeichen KL - A 1613 auf.

In ein Auto eingedrungen sind Diebe am Sonntag in der Richard-Wagner-Straße. Die Tatzeit liegt zwischen 10.30 und 13.30 Uhr. Wie die betroffene Fahrzeughalterin am Nachmittag anzeigte, stand ihr Pkw im fraglichen Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 48, kurz vor der Einmündung zur Pirmasenser Straße. Auf dem Beifahrersitz lag eine Laptop-Tasche, in der sich allerdings "nur" Zubehör befand. Offenbar davon angelockt, haben unbekannte Täter den Wagen geöffnet und sich die Tasche samt Inhalt unter den Nagel gerissen. Sonst fehlt nichts. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Zu allen drei Diebstählen bittet die Polizei um Zeugenhinweise: Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nehmen die beiden Kaiserslauterer Stadtinspektionen unter 0631 369-2150 und -2250 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell