Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taxifahrer angegriffen

Kaiserslautern (ots)

Ein Taxifahrer stoppte am frühen Sonntagmorgen eine Polizeistreife und berichtete, Opfer einer Körperverletzung geworden zu sein. Nach Angaben des Mannes stiegen gegen 6 Uhr mehrere Fahrgäste in sein Taxi. Im Laufe des Transports nach Hessen äußerte ein 19-Jähriger, dass er kein Geld dabei habe, um die Fahrt zu bezahlen. Nachdem der 47-Jährige daraufhin in der Gaustraße anhielt und seine Gäste aufforderte, das Taxi zu verlassen, kam es zum Streit. Hierbei schlug der 19-Jährige dem Fahrer gegen die Stirn. Wenig später meldeten sich die drei Passagiere auf dem Altstadtrevier und widersprachen den Schilderungen des Taxifahrers. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Licht ins Dunkel bringen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell