Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg/Rheinheim: Tageswohnungseinbruch

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.10.2025, im Zeitraum von 10 Uhr bis ungefähr 13 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohnhaus in der Austraße in Rheinheim. Dabei wurden mehrere Räume und Möbel nach Wertgegenständen durchsucht. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen. Die Kriminaltechnik hat umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen vorgenommen. Die Höhe des Diebesguts ist noch nicht bekannt, der entstandene Sachschaden dürfte sich auf ungefähr 1000 Euro belaufen. Die Ermittler suchen Zeugen, die im oben genannten Tatzeitraum in Rheinheim, insbesondere in der Austraße, verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Außerdem werden Anwohner gebeten, ihre Videoanlagen nach Auffälligem zu sichten. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt rund um die Uhr Hinweise unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell