Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Fahrzeugbrand

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.10.2025, kurz vor 16 Uhr geriet ein auf der K6556 bergwärts fahrender BMW in Brand. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte der BMW fast vollständig aus. Es dürfte einen Totalschaden entstanden sein. Das Autowrack wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn. Während der Löschmaßnahmen bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten war die K6556 gesperrt. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

