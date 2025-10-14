PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EN: Hattingen: Kollision zwischen Pkw und Fußgänger_ Fußgänger wird verletzt

Hattingen (ots)

Verletzt wurde ein 35-jähriger Hattinger bei einer Kollision mit einem PKW der Marke Hyundai am 13.10.2025 gegen 13:15 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen parkte auf der Käthe-Kollwitz-Straße ein 46-jähriger Hattinger rückwärts mit seinem Fahrzeug aus und übersah dabei den 35-jährigen, welcher sich hinter dem Pkw befand. Es kam zur Kollision zwischen dem Hyundai und dem Fußgänger. Der Hattinger wurde leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

