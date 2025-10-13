Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Zusammenarbeit mit anderen Behörden im Bereich der Verkehrssicherheitsarbeit Integrative Verkehrskontrollen mit der Bezirksregierung Arnsberg

Breckerfeld (ots)

Am 09.10.2025 fand in den Morgenstunden auf der Brantener Straße integrative Verkehrskontrollen mit der Bezirksregierung Arnsberg statt. Im Mittelpunkt der Kontrollen standen Überprüfungen in Bezug auf Verstöße bzgl. Sozialverschriften, Lenk- und Ruhezeiten, Ladungssicherung sowie Ausrüstung Fahrer/Fahrzeug und sonstige Verstöße. Insgesamt wurden 7 Fahrzeuge eingehend überprüft.

Bei einem Fahrzeug wurden Verstöße geahndet.

Weitere gemeinsame Kontrollen sind bereits in Planung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell