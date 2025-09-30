Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250930.1 Kiel: Polizei stellt bei Durchsuchungen Bargeld und Drogen sicher

Kiel (ots)

Vergangenen Donnerstag fanden in Gaarden im Rahmen von Ermittlungsverfahren Durchsuchungen statt. Die Einsatzkräfte stellten hierbei Drogen, Bargeld und weitere Gegenstände sicher.

Unter Federführung der Staatsanwaltschaft Kiel, des Kommissariats 17 und Kräften der Ermittlungseinheit Straßendeal durchsuchten die Einsatzkräfte mit Unterstützung weiterer Kolleginnen und Kollegen insgesamt drei Wohnungen, ein Kellerabteil und einen Geschäftsraum im Stadtteil Gaarden. Insgesamt stellten sie neben diversen Utensilien, die den Rückschluss auf den Verkauf von Drogen zulassen, 1 Kilogramm Cannabis, 8,3 Gramm Kokain, 6 weitere Konsumeinheiten Kokain, eine Konsumeinheit Heroin, zwei Messer, Tierabwehr- sowie Pfefferspray und Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe sicher.

In einer Wohnung in der Kaiserstraße nahmen die Polizeikräfte einen 25-jährigen irakischen Mann vorläufig fest. Er steht im Verdacht des unerlaubtes Umganges mit Betäubungsmitteln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel führten die Polizisten den Mann am vergangenen Freitag einem Haftrichter vor. Dieser entließ den 25-Jährigen aufgrund fehlender Haftgründe. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 17.

