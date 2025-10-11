Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - E-Scooter aus Fahrradkeller der Gesamtschule entwendet

Hattingen (ots)

Am 10.10.2025 zwischen 09:30 Uhr und 13:40 Uhr entwendeten Unbekannte den E-Scooter eine Schülers aus dem unverschlossenen Fahrradkeller der Gesamtschule Hattingen. Der E-Scooter war mit einem Schloss gesichert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiwache Hattingen unter 02324-9166-2200.

