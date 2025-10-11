Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Hattingen - E-Scooter aus Fahrradkeller der Gesamtschule entwendet
Hattingen (ots)
Am 10.10.2025 zwischen 09:30 Uhr und 13:40 Uhr entwendeten Unbekannte den E-Scooter eine Schülers aus dem unverschlossenen Fahrradkeller der Gesamtschule Hattingen. Der E-Scooter war mit einem Schloss gesichert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiwache Hattingen unter 02324-9166-2200.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell