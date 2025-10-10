Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Integrative Verkehrskontrolle zwischen Polizei und Mitarbeitern des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Gevelsberg (ots)

Am Mittwoch, den 08.10.2025 fand in den Morgenstunden auf der Hagener Straße eine integrative Verkehrskontrolle in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes statt.

Im Mittelpunkt der Kontrollen standen Überprüfungen in Bezug auf Verstöße u.a. bei Kühlketten, Sauberkeit und Hygienevorschriften. Auch die Ladungssicherung, sowie die Ausrüstung der Fahrer und Fahrzeuge geriet im Rahmen der Kontrolle in den Fokus.

Insgesamt wurden 15 Fahrzeuge eingehend überprüft. Es wurden im Rahmen der Kontrollaktion drei Verstöße geahndet.

Weitere gemeinsame Kontrollen sind bereits in Planung.

