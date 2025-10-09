Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis/Hagen:1. Fortschreibung zur gemeinsamen Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Hagener Polizei - Mann tot in Wohnung aufgefunden - Festnahme eines Tatverdächtigen erfolgt

Ennepe-Ruhr-Kreis/Hagen (ots)

Bereits am 23.09.2025 berichtete die Hagener Polizei von einem tot in seiner Wohnung aufgefundenen 46-Jährigen in Lüdenscheid. Im Rahmen intensiver Ermittlungen durch die Hagener Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Hagener Kriminalpolizei führte die Spur nach Zeugenvernehmungen und Auswertung technischer Daten zu einem 51-Jährigen, der dem Opfer zumindest flüchtig bekannt war. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat zwischen dem 19.9. und dem 20.9. ausgeübt wurde. Nachdem auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl erlassen wurde, konnte der 51-jährige Lüdenscheider in einer Wohnung in Ennepetal durch Spezialeinsatzkräfte widerstandslos festgenommen werden. Eine Vorführung ist für den heutigen Nachmittag geplant. (hir)

