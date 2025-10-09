Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: "Riegel vor" - Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises lädt ein- neue Anmeldeadresse

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Bereits mit der Pressemitteilung vom 01.10.2025 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6128960) hat die Kreispolizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises zu einer Informationsveranstaltung am 25.10.2025 in den Räumen des Zentralgebäudes der Polizei am Strückerberg in Ennepetal eingeladen. In der ursprünglich abgedruckten Emailadresse hatte sich leider ein kleiner Tippfehler eingeschlichen. Dieser führt dazu, dass mögliche Anmeldungen per Mail nicht bei der Polizei ankommen. Die Termine beginnen jeweils um 10:00, um 11:30 und um 13:00 Uhr und werden circa eine Stunde dauern. Anmelden können Sie sich unter der 02333 9166-9212, per Mail bei kk2kpoberatungsstelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de oder unter Kirsten.Gehrisch@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell