Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke/Hagen: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen: Neugewählte Bürgermeisterin in Herdecke verletzt aufgefunden - Mordkommission eingerichtet

Herdecke/Hagen (ots)

Gegen 12.40 Uhr wurde eine 57-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen in Herdecke an der eigenen Wohnanschrift vorgefunden. Bei der Frau handelt es sich um die neu gewählte Bürgermeisterin in Herdecke. Sie wurde umgehend intensivmedizinisch versorgt und ist mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Mordkommission der Hagener Polizei ist eingerichtet. Es wird in alle Richtungen ermittelt, auch ein familiärer Hintergrund kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Aktualisierte Informationen zum Einsatz erhalten Sie auf dem WhatsApp-Kanal der Hagener Polizei: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell