Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Transporter kollidiert mit Fußgänger- eine Person verletzt

Hattingen (ots)

Verletzt wurde bei einem Unfall ein 64-jähriger Schweizer am 06.10.2025 gegen 11:45 Uhr auf der Roonstraße in Richtung Rathausplatz. Nach ersten Erkenntnissen war ein 45-jähriger aus Lonnig mit seinem Transporter der Marke Mercedes von der Roonstraße in Fahrtrichtung Rathausplatz unterwegs. Er übersah den 64-jährigen Fußgänger, welcher die Fahrbahn in Richtung Rathausplatz überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Schweizer stürzte und sich verletzte. Er musste zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell