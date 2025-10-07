Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Einbruch in Firma- Täter nutzen Werkzeug und Gabelstapler um Tresor zu stehlen

Sprockhövel: (ots)

Ein Tresor wurde bei einem Diebstahl zwischen dem 2. Oktober 2025, 16:00 Uhr und dem 6. Oktober 2025, 6:00 Uhr aus einem Lagerraum einer Firma an der Straße Alt Bossel gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters in die Räume der Firma. Dort durchsuchten sie zuerst Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen und nutzten zuletzt Werkzeuge und einen Gabelstapler um einen Tresor zu stehlen. Was zusätzlich gestohlen wurde und wie der Tresor abtransportiert wurde ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Die Täter flüchteten vom Tatort in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02324-9166-2200 melden.

