POL-EN: Hagen/Hattingen: Nachtragsmeldung: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Hagen: Jugendliche in Hattingen verletzt - Mordkommission eingesetzt

Hagen/Hattingen (ots)

Wie in einer Meldung am 05. Oktober 2025 berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6131397 ), kam es in der Martin-Luther-Straße in Hattingen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hielt sich ein 15-jähriger Iraker vor einer Moschee auf, als ihn ein gleichaltriger Jugendlicher mit deutsch-türkischer Nationalität aus bislang ungeklärter Ursache angriff und ihm Stichverletzungen zufügte. Hierdurch wurde der 15-Jährige schwer verletzt, er befindet sich nicht in lebensgefahr. Er wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Der 15-jährige Tatverdächtige konnte wenig später in einem Krankenhaus angetroffen werden. Auch er war verletzt und verblieb zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wird der 15-jährige Deutsch-Türke am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Die Hintergründe und Abläufe des Vorfalls sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen einer Hagener Mordkommission.(arn)

