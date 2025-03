Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainzerin schenkt unbekanntem Eindringling einen Pullover

Nieder-Olm (ots)

Am Samstag, 15. März 2025, gegen 10:00 Uhr, kam es zu einem ungewöhnlichen Vorfall im Birkenweg in Nieder-Olm.

Eine Bewohnerin verließ kurzzeitig ihre Wohnung, um aus dem Briefkasten des Mehrfamilienhauses ihre Post zu holen. Plötzlich drückte sich ein junger Mann an ihr vorbei und begab sich in das Mehrfamilienhaus. Als die Bewohnerin in ihre Wohnung zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Mann ebenfalls in ihrer Wohnung anwesend war. Er hatte mehrere Schränke geöffnet und gab an, dass ihm kalt sei. Entwendet habe er jedoch nichts. Die Dame bot ihm einen warmen Pullover an und wies ihn daraufhin aus ihrer Wohnung. Der Mann kam dieser Aufforderung nach und verließ die Wohnung in unbekannte Richtung.

Der Mann kann laut Zeugenaussagen wie folgt beschrieben werden: - Ca. 25 Jahre alt - Ca. 1,90m groß - Normale Statur - Gepflegtes Erscheinungsbild - Kurze, dunkelblonde Haare - Trug eine Bluejeans und den geschenkten beigen Pullover

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell