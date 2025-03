Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt in der Mainzer Altstadt

Mainz-Altstadt (ots)

Eine bislang unbekannte Täterin hat am Freitagmittag, 14.03.2025, zwischen 11:15 Uhr und 12:00 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Großen Bleiche in Mainz eine 96-jährige Frau bestohlen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befand sich die Geldbörse in ihrer Umhängetasche. An der Kasse fiel der Frau auf, dass ihre Tasche geöffnet wurde und ihre Geldbörse fehlte. Eine Frau habe zwischenzeitlich auffällig nahe bei ihr gestanden, so die Geschädigte.

Es liegt folgende Personenbeschreibung vor: 50 bis 55 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, braun-graue kurze Haare, grauer langer Mantel.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/6533999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell