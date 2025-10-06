PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Einfamilienhaus- Täter hebeln Terrassentür auf

Herdecke (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es in der Straße Horstkottenknapp zwischen dem 22.09.2025, 20:00 Uhr und dem 02.10.2025, 15:10 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten Täter die Terrassentür auf und gelangten so in das Objekt. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde ist nun Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

