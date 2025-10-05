Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Ennepetal - Einbruch in Einfamilienhaus
Ennepetal (ots)
Am 02.10.2025 zwischen 19 und 22 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster Zutritt in ein Einfamilienhaus im Spreeler Weg. Hier durchsuchten sie diverse Schränke und entwendeten schließlich einen Tresor. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.
