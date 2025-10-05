PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EN: Wetter - Wendemanöver führt zu Verkehrsunfall

Wetter (ots)

Am 04.10.2025 um 14.23 Uhr befuhr eine 39-jährige Hagenerin mit ihrem Pkw die Straße An der Kohlenbahn in Wetter. In Höhe einer Einmündung beabsichtigte sie zu wenden. Hierbei übersah sie eine 28-jährige Hagenerin, die mit ihrem Pkw in Richtung Wetter fuhr und es kam zur Kollision. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im mittleren, vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

