Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Wetter - Wendemanöver führt zu Verkehrsunfall
Wetter (ots)
Am 04.10.2025 um 14.23 Uhr befuhr eine 39-jährige Hagenerin mit ihrem Pkw die Straße An der Kohlenbahn in Wetter. In Höhe einer Einmündung beabsichtigte sie zu wenden. Hierbei übersah sie eine 28-jährige Hagenerin, die mit ihrem Pkw in Richtung Wetter fuhr und es kam zur Kollision. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im mittleren, vierstelligen Bereich.
