POL-EN: Hattingen - Feuerwehrfahrzeug kollidiert mit Straßenbahn

Hattingen (ots)

Am Nachmittag des 04.10.2025 gegen 15.55 Uhr befuhr ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der hauptamtlichen Feuerwache Hattingen mit Sonder- und Wegerechten die Nierenhofer Straße in Fahrtrichtung Martin-Luther-Straße. Das Feuerwehrfahrzeug befand sich auf dem Weg zu einem Einsatz. In Höhe der dortigen Kreuzung kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit einer Straßenbahn, die gerade in Richtung Haltestelle Hattingen-Mitte unterwegs war. Bei der Kollision, wurden der 40-jährige Fahrer des Feuerwehrfahrzeugs sowie die 44-jährige Fahrerin der Straßenbahn und drei ihrer Fahrgäste im Alter von 15, 17 und 86 Jahren leicht verletzt. Vier der Verletzten wurden in umliegenden Krankenhäusern behandelt. Durch die Wucht des Zusammenstoßes sprang die Straßenbahn zum Teil aus ihren Schienen und musste mit Hilfe von Kränen wieder eingesetzt werden. Sowohl die Straßenbahn als auch das Feuerwehrfahrzeug wurden abgeschleppt. Die Bergung der Straßenbahn dauerte bis etwa 3 Uhr in der Nacht an. Im Anschluss wurden sowohl der Straßen-, als auch der Bahnverkehr wieder freigegeben.

