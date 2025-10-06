Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Pkw touchiert Anhänger- Fahrer hat über 1,9 Promille

Breckerfeld (ots)

Alkoholisiert verursachte am 2. Oktober 2025, gegen 20:35 Uhr, ein 50-jähriger Breckerfelder einen Verkehrsunfall auf der L 699. Nach ersten Erkenntnissen war ein 22-jähriger aus Meinerzhagen mit einem LKW- Gespann der Marke Agco auf der L 699 in Fahrtrichtung Altenvoerde unterwegs und beabsichtigte in die Straße Wittenstein abzubiegen. Ein 50-jährige Breckerfelder stoppte dazu seinen Pkw der Marke Suzuki und ermöglichte diesen Abbiegevorgang. Dann fuhr er jedoch weiter und touchierte beim Vorbeifahren den Anhänger des Gespanns. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Breckerfelder unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Vortest zeigte einen Wert von über 1,9 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

