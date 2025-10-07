Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Täter brechen in Fahrzeuge auf Betriebsgelände ein- zusätzlich zwei Container aufgebrochen

Sprockhövel (ots)

In drei Fahrzeuge der Marken VW, Daimler und Ford und zwei Container brachen Täter zwischen dem 03.10.2025 und dem 06.10.2025 auf einem Betriebsgelände in der Hiddinghauser Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie auf das Gelände des Betriebshof und schlugen bei den Fahrzeugen die Heckscheiben ein. Im weiteren Verlauf entwendeten sie aus den Fahrzeugen Werkzeug und u.a. Motorgeräte der Marke Stihl. Neben den Fahrzeugen wurden auch zwei Container aufgebrochen. Was alles genau gestohlen wurde ist nun Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

Zudem gibt die Polizei nochmal folgenden Hinweis zu Individualnummern:

Individualnummern sind wichtig für den Fahndungserfolg! Individual- oder Seriennummern von hochwertigen Werkzeugen sind bestenfalls in das Gerät eingraviert. Sollte das nicht der Fall sein, raten wir Ihnen es selbst individuell zu gravieren. Nur so kann es polizeilich ausgeschrieben und wieder zugeordnet werden. Es kommt ebenfalls vor, dass die eigenen Geräte im Internet wiedergefunden werden. Nur mit Hilfe der Individualnummer oder einer individuellen Kennung lassen sich die Gegenstände zweifelsfrei zuordnen!

