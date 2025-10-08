Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Schwelm: Kollision zwischen zwei Pkw- zwei Personen leicht verletzt
Schwelm (ots)
Verletzt wurden bei einem Unfall am 07.10.2025, gegen 19:00 Uhr, auf der Hattinger Straße zwei Personen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 57-jähriger aus Wuppertal mit seinem Pkw der Marke BMW von einer Grundstücksausfahrt auf die Hattinger Straße. Dabei übersah er eine 44-jährige aus Schwelm, die mit ihrem Pkw der Marke BMW in Fahrtrichtung Schwelm unterwegs war. Es kam zu Kollision beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide leicht verletzt. Sie kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.
