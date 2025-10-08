Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke/Hagen: Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen - Aktuelle Ermittlungen im Fall der verletzten Bürgermeisterin der Stadt Herdecke
Herdecke/Hagen (ots)
Nachdem die neu gewählte Bürgermeisterin der Stadt Herdecke am Dienstag (07.10.2025) in ihrem Wohnhaus lebensgefährlich verletzt vorgefunden wurde, lädt die Polizei Hagen Presse- und Medienvertreter zu einer gemeinsamen Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen ein. Es wird über den aktuellen Ermittlungsstand berichtet.
Zeit:
Mittwoch, 08. Oktober 2025, 15.00 Uhr
Ort: Polizeipräsidium Hagen
Funckestraße 41, 58097 Hagen
WICHTIG: Medienvertreter werden ca. 15 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz am Haupteingang des Polizeipräsidiums abgeholt und zum Veranstaltungsraum geführt. Vor der Pressekonferenz werden keine weiteren Auskünfte erteilt. (arn)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell