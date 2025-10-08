Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke/Hagen: Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen - Aktuelle Ermittlungen im Fall der verletzten Bürgermeisterin der Stadt Herdecke

Herdecke/Hagen (ots)

Nachdem die neu gewählte Bürgermeisterin der Stadt Herdecke am Dienstag (07.10.2025) in ihrem Wohnhaus lebensgefährlich verletzt vorgefunden wurde, lädt die Polizei Hagen Presse- und Medienvertreter zu einer gemeinsamen Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen ein. Es wird über den aktuellen Ermittlungsstand berichtet.

Zeit:

Mittwoch, 08. Oktober 2025, 15.00 Uhr

Ort: Polizeipräsidium Hagen

Funckestraße 41, 58097 Hagen

WICHTIG: Medienvertreter werden ca. 15 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz am Haupteingang des Polizeipräsidiums abgeholt und zum Veranstaltungsraum geführt. Vor der Pressekonferenz werden keine weiteren Auskünfte erteilt. (arn)

