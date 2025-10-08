PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke/Hagen: Nachtragsmeldung: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen: Neugewählte Bürgermeisterin in Herdecke verletzt aufgefunden - Mordkommission eingerichtet

Herdecke/Hagen (ots)

Wie bereits berichtet, wurde die 57-jährige neu gewählte Bürgermeisterin der Stadt Herdecke in der Mittagszeit lebensgefährlich verletzt an der eigenen Wohnanschrift vorgefunden (s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6133039 ). Die 57-jährige befindet sich weiterhin in Lebensgefahr. Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse gibt es keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat. Es wird ein familiärer Hintergrund angenommen. Der Tatort befindet sich im Hause der Politikerin. Es werden umfangreich Spuren gesichert. Die minderjährigen Kinder der Herdeckerin befinden sich im Rahmen der Klärung des weiteren Sachverhaltes nach wie vor bei der Polizei. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

