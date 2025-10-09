Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Raubdelikt in Mobilfunkgeschäft- Mitarbeiterin verletzt

Gevelsberg (ots)

Verletzt wurde eine Mitarbeiterin eines Mobilfunkgeschäfts bei einem Raubdelikts am 08.10.2025 gegen 15:45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen betraten zwei augenscheinlich männliche Täter das Geschäft in der Mittelstraße und gingen zielgerichtet zur Auslage der Mobiltelefone. Dort rissen sie ein Smartphone der Marke Apple aus der Sicherung und flüchteten in Richtung Ausgang. Eine Mitarbeiterin des Geschäfts versuchte einen Täter aufzuhalten und wurde dabei gewaltsam zur Seite gedrückt. Sie wurde dadurch leicht verletzt. Die Täter flüchteten in Richtung Hochstraße. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen sowie umfangreichen Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 17-jährigen aus Gevelsberg. Er wurde festgenommen.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der 023339166210 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell