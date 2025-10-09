Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke/Hagen: Ergebnis der gemeinsamen Pressekonferenz - aktuelle Ermittlungen im Fall der verletzten Bürgermeisterin der Stadt Herdecke

Herdecke/Hagen (ots)

Am Mittwoch (08.10.2025) gaben Oberstaatsanwalt Bernd Haldorn von der Staatsanwaltschaft Hagen und Kriminalhauptkommissar Jens Rautenberg, Leiter der Mordkommission sowie Polizeidirektorin und Einsatzleiterin Ursula Schönberg (beide von der Hagener Polizei), den aktuellen Ermittlungsstand im Fall der verletzten Bürgermeisterin der Stadt Herdecke bekannt.

Am Dienstag (07.10.2025) wurde die 57-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen in Herdecke an der eigenen Wohnanschrift in ihrem Haus vorgefunden. Zuvor wählte die 17-jährige Tochter der Politikerin den Notruf der Rettungsleitstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises und gab an, dass ihre Mutter überfallen und schwer verletzt worden sei. Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes trafen die 57-Jährige mit mehreren Stichverletzungen im Oberkörper an. Aufgrund des gesundheitlichen Zustandes wurde sie umgehend intensivmedizinisch versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 57-Jährigen befindet sich mit Stand Mittwoch, 15 Uhr, nicht mehr in Lebensgefahr.

Eine Mordkommission der Hagener Polizei wurde umgehend eingerichtet. Gemeinsam und unter Federführung der zuständigen Staatsanwaltschaft Hagen wurden dann die weiteren Maßnahmen des Ermittlungsverfahrens getroffen und abgestimmt. Die kriminaltechnische Untersuchungsstelle der Polizei Hagen sicherte im Wohnhaus (Tatort) der Geschädigten vorhandene Spuren und Beweismittel und wertete sie im weiteren Verlauf vorläufig aus. Als Tatmittel konnten zwei Messer sichergestellt werden.

Hinweise auf eine politisch motivierte Tat haben sich nicht ergeben. Es erhärtete sich jedoch noch am Dienstagabend der Verdacht, dass die minderjährigen Adoptivkinder (15 und 17 Jahre alt) der Herdeckerin mit der Tat in Verbindung stehen. Sie wurden in den Abendstunden vorläufig festgenommen. Nach derzeitiger juristischer Einschätzung der Staatsanwaltschaft Hagen wird von einer gefährlichen Körperverletzung ausgegangen. Der Tatverdacht konzentriert sich zurzeit auf die 17-jährige Tochter. Es ist geplant, dass die Jugendlichen beide in die Obhut des Jugendamtes übergeben werden.

Die Ermittlungen der eingesetzten Mordkommission der Hagener Polizei dauern an. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (arn)

