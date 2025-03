Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Geparkte E-Klasse angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag (06.03.2025) auf Freitag (07.03.2025) in der Zeit von 20.00 bis 7.00 Uhr wurde in Oelde am Goldbrink ein geparkter Pkw beschädigt. Die graue Mercedes E-Klasse stand auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand und wurde hinten rechts beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann etwas zum flüchtigen Fahrzeug sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell