POL-WAF: Warendorf. Flüchtiger Fahrer nach Unfall gesucht

Warendorf (ots)

Am Samstag (08.03.2025) um 19.15 Uhr kam es in Warendorf auf der Kardinal-von-Galen-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 72-jährige Warendorferin befuhr mit ihrem Pkw die Straße aus Richtung Im Grünen Grund kommend. Als sie an geparkten Fahrzeugen vorbeifuhr, kam ihr ein Auto entgegen. Dessen Fahrer fuhr frontal auf die Warendorferin zu. Um einen Zusammenstoß mit diesem Pkw zu vermeiden lenkte die Warendorferin nach rechts, stieß dabei jedoch gegen eines der geparkten Fahrzeuge. Der Fahrer der ihr entgegenkam flüchtete. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann etwas zum flüchtigen Fahrzeug sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

